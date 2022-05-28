...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)

Политика Материалы 28 мая 2022 21:52
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - 28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в проходящем впервые в Баку Аэрокосмическом и технологическом фестивале «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан».

Как сообщает Trend, одним из самых запомнившихся событий этого грандиозного мероприятия стало авиашоу, проведенное с участием азербайджанских и турецких пилотов в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан».

За шоу наблюдали президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган, официальные делегации двух братских стран и участники фестиваля.

Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости