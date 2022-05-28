Я передаю приветствия и любовь краям, где пел мой брат Худаяр - Президент Турции

БАКУ /Trend/ -Я передаю приветствия и любовь из города ветров Баку каждой пяди земли, где Кавказская исламская армия под командованием Нури-паши вела борьбу вместе с нашими азербайджанскими братьями, равнинам, где звучали газели Натаван, краям, где пел мой брат Худаяр, Гяндже, Шуше, Физули, Лачину - всем регионам Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления 28 мая на фестивале «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан».

«Желаю, чтобы наше исконное и вечное братство, которые мы здесь еще раз демонстрируем, продолжались всегда.

Дорогие братья, в этом году мы с чувством большой гордости отмечаем 30-ю годовщину повторного установления дипломатических отношений. С воодушевлением, которое мы черпаем в нашей общей истории, мы еще больше укрепляем нашу дружбу и любовь, наше единство. Хотя дипломатические отношения между нами были установлены 30 лет назад, общность нашей судьбы уходит в глубь истории. Мы вместе сражались в 1915 году в Чанаккале, в 1918 году – Гяндже, Баку и других регионах Азербайджана»,- сказал Президент Турции.