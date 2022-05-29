Азербайджан надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Молдовой - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Молдовой.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Молдовой.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Молдовой. Мы посылаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Республики Молдова по этому случаю. Надеемся на дальнейшее развитие азербайджано-молдавского сотрудничества", - говорится в публикации.