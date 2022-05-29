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Азербайджан надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Молдовой - МИД

Политика Материалы 29 мая 2022 15:01
Азербайджан надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Молдовой - МИД

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Молдовой.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Молдовой.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Молдовой. Мы посылаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Республики Молдова по этому случаю. Надеемся на дальнейшее развитие азербайджано-молдавского сотрудничества", - говорится в публикации.

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