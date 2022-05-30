AZTV выделен 1 миллион манатов на оцифровку архивных материалов и создание единой базы - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - 30 мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по оцифровке и созданию единой базы аудиовизуальных архивных материалов ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио".

В соответствии с распоряжением для оцифровки и создания единой базы аудиовизуальных архивных материалов ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" выделяется 1 миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.