Представители дипкорпуса ознакомились с работами по восстановлению ГЭС в Карабахе (ФОТО)

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Представители дипломатического корпуса в рамках визита в Кяльбаджарский район ознакомились с работами по восстановлению гидроэлектростанций в Карабахе, передает во вторник корреспондент Trend.

Гости были проинформированы о том, что уже началось восстановление двух гидроэлектростанций в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Эти ГЭС были разрушены до основания во время армянской оккупации.

Представители дипкорпуса осмотрели ГЭС в Кяльбаджаре и ознакомились с ее работой.

Отметим, что 31 мая начался визит представителей дипломатического корпуса в освобожденный от армянской оккупации Кяльбаджар.

Его целью является ознакомление с последствиями разрушений, совершенных армянскими оккупантами, и восстановительным процессом на освобожденных территориях.

В поездке принимают участие свыше 80 дипломатов и военных представителей от более чем 50 стран и 10 международных организаций.

Это уже девятый визит представителей дипкорпуса на освобожденные территории.