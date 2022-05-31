Пакистан и Азербайджан обсуждают сотрудничество в сфере разминирования - посол

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Пакистан и Азербайджан обсуждают сотрудничество в сфере разминирования.

Об этом сказал во вторник Trend посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

«Пакистан уже поддерживает контакты с правительством Азербайджана по вопросам деятельности в сфере разминирования. Пакистанские саперы и другие специалисты прибудут в Карабах, чтобы помочь Азербайджану в этом процессе», - сказал Хайе.

Он также добавил, что существует много возможностей для развития предпринимательства в Карабахе.

«Полагаю, что как только восстановительные работы завершатся, многие пакистанские компании займутся изучением существующих здесь экономических возможностей», - сказал Хайе.

По мнению дипломата, еще одной областью, требующей пристального внимания, является возможность изучения природных ресурсов, в том числе источников пресной воды.

«Потрясающая красота и ландшафт Кяльбаджара очень впечатляют. Верю, что многие пакистанцы приедут в Карабах, чтобы насладиться его красотами. Это место станет особым туристическим центром для всего мира», - сказал посол.