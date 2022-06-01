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Празднование семидесятилетия правления королевы Елизаветы II сегодня в Баку еще раз говорит об отношениях дружбы между Азербайджаном и Великобританией - посол

Политика Материалы 1 июня 2022 18:43
Празднование семидесятилетия правления королевы Елизаветы II сегодня в Баку еще раз говорит об отношениях дружбы между Азербайджаном и Великобританией - посол

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Празднование семидесятилетия правления королевы Елизаветы II сегодня в Баку еще раз говорит об отношениях дружбы между Азербайджаном и Великобританией.

Как передает Trend, об этом сказал в среду посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

«Хочу отметить, что в этом году наши страны празднуют тридцатилетие установления дипломатических отношений. Очень символично, что эти две даты совпали», - сказал посол.

Шарп отметил, что преподнесение ранее королеве Елизавете II карабахского скакуна в качестве подарка от Президента Азербайджана Ильхама Алиева также подтверждает теплые отношения между двумя странами.

Посол добавил, что карабахские скакуны произвели яркое впечатление на недавнем шоу в Лондоне.

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