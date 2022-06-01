Празднование семидесятилетия правления королевы Елизаветы II сегодня в Баку еще раз говорит об отношениях дружбы между Азербайджаном и Великобританией - посол

БАКУ /Trend/ - Празднование семидесятилетия правления королевы Елизаветы II сегодня в Баку еще раз говорит об отношениях дружбы между Азербайджаном и Великобританией.

Как передает Trend, об этом сказал в среду посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

«Хочу отметить, что в этом году наши страны празднуют тридцатилетие установления дипломатических отношений. Очень символично, что эти две даты совпали», - сказал посол.

Шарп отметил, что преподнесение ранее королеве Елизавете II карабахского скакуна в качестве подарка от Президента Азербайджана Ильхама Алиева также подтверждает теплые отношения между двумя странами.

Посол добавил, что карабахские скакуны произвели яркое впечатление на недавнем шоу в Лондоне.