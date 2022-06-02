Премьер-министр Украины направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики

Как сообщили в четверг Trend в Кабинете министров Азербайджана, в письме отмечается, что Украина уделяет особое внимание сотрудничеству с Азербайджаном, и правительство Украины готово к активному взаимодействию с правительством Азербайджана во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

"Высоко ценится гуманитарная помощь, оказываемая Азербайджаном для нужд украинского населения и вынужденных переселенцев, а также выделение дополнительного топлива для обеспечения посевных работ в Украине", - говорится в письме.

В письме выражена уверенность в том, что украинско-азербайджанское сотрудничество продолжит развиваться в духе взаимоуважения и поддержки.

(Перевод: Фидан Мустафаева)