Желаем еще большего укрепления турецко-азербайджанского единства - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Желаем еще большего укрепления турецко-азербайджанского единства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время выступления на церемонии открытия Международного конгресса социальных наук в Университете АDА.

Шентоп напомнил, что традиционно свои первые визиты турецкие официальные лица совершают в Азербайджан, а азербайджанские официальные лица - в Турцию.

«Проводимый конгресс будет полезен и с точки зрения доведения карабахских реалий до внимания мировой общественности. Наше желание заключается в том, чтобы международное сообщество услышало справедливый голос Азербайджана», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)