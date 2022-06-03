Сотни религиозных памятников Азербайджана были разрушены за период армянской оккупации - Госдеп США

БАКУ /Trend/ - За период армянской оккупации территорий Азербайджана были разграблены, осквернены, разрушены сотни мечетей, других святынь и кладбищ.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в докладе Госдепартамента США.

«Длительный конфликт оказал катастрофическое воздействие на культурное наследие региона», - говорится в докладе.

В докладе отмечается, что задокументировано планомерное уничтожение десятков азербайджанских кладбищ в Физули, Агдаме, Зангилане, Кяльбаджаре и Джабраиле. Могилы были осквернены, были обнаружены следы их разрушения тяжелой строительной техникой, нанесения ущерба надгробиям, эксгумации останков.

В отчете говорится, что останки из азербайджанских могил были эксгумированы с целью извлечения золотых зубов, после чего черепа и кости оставались разбросанными по кладбищам.

«Армянские кладбища остались нетронутыми», — говорится в отчете.

Также отмечается, что масштабное минирование территорий Азербайджана за период их оккупации сделало невозможным доступ к подавляющему большинству сотен религиозных объектов в городах и селах.

Среди подвергшихся вандализму значимых религиозных объектов разрушенная мечеть Гаджи Алекпер XIX века в Физулинском районе и мечеть Джума в Агдаме, которая была осквернена граффити на армянском языке, и чей мехраб (ниша в стене, указывающая направление на Мекку) был изрешечен пулями. Кладбища по всему Агдаму были осквернены, разграблены и разрушены, среди них священные исторические гробницы 18-го века на кладбище Имарат Гарванд, городская «Аллея шехидов».

«Дипломаты западных стран, посещавшие «Аллею шехидов», сообщали, что видели раскопанные и оскверненные могилы», — говорится в докладе.