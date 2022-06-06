Ускорение процесса разминирования в Карабахе поспособствует развитию общей среды благополучия - поспред ПРООН

БАКУ /Trend/ - Ускорение процесса разминирования в Карабахе поспособствует развитию общей среды благополучия.

Как передает Trend, об этом сказала в понедельник постоянный представитель ПРООН в Азербайджане Чару Бист на презентации совместного проекта ЕС и ПРООН, направленного на содействию процесса разминирования на освобожденных от оккупации землях.

«Данный проект станет мощным стимулом для развития интеграции, образования, сельского хозяйства», - сказала она.

По ее словам, мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют серьезную угрозу и препятствуют доступу людей к своим сельскохозяйственным угодьям.

«Проект обеспечит прямую немедленную краткосрочную поддержку 1500 лицам и их семьям, которые зависят от сельского хозяйства», - добавила постпред.