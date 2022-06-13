Глава МИД Азербайджана встретился с делегацией парламента Парагвая (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с делегацией парламента Республики Парагвай – председателем Комиссии по внешним связям Палаты депутатов, а также руководителем группы дружбы Парагвая и Азербайджана Вальтером Энрике Хармсом Сеспедесем и председателем группы дружбы Парагвая и Азербайджана в Сенате Лукасом Орландо Акино Хара.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, поприветствовавший гостей министр Джейхун Байрамов отметил, что связи между двумя странами вызывают чувство удовлетворения, Азербайджан придает значение отношениям с Парагваем. Министр Джейхун Байрамов напомнил о визите в 2019 году министра иностранных дел Азербайджанской Республики , а в 2022 году – заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики в Парагвай, подчеркнул важный вклад в развитие двусторонних связей проведенных встреч.

Министр отметил роль групп межпарламентской дружбы, в том числе парламентской дипломатии в развитии отношений между двумя странами.

С удовлетворением была отмечена высокая активность членов групп дружбы Парагвая и Азербайджана в решении вопросов, связанных с Азербайджаном, а также выражена признательность парламенту Парагвая за принятие резолюции в связи с Ходжалы. Министр Джейхун Байрамов также проинформировал представителей парламента Парагвая о тяжких последствиях бывшего армяно-азербайджанского конфликта, новых реалиях в регионе после 44-дневной Отечественной войны, а также работе по восстановлению и созиданию, мерах, принимаемых по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Отметив, что в настоящее время двое молодых дипломатов МИД Республики Парагвай принимают участие в учебной программе в нашей стране, министр Джейхун Байрамов подчеркнул позитивную роль таких обменов в развитии двусторонних отношений.

Члены делегации парламента Республики Парагвай в свою очередь высоко оценили визит в Азербайджан и проведенные встречи, а также поездку на освобожденные от оккупации территории, отметили важное значение этого визита с точки зрения ознакомления с положением в стране.

Было подчеркнуто, что Парагвай всегда с уважением относится к международным нормам и принципам, а также поддерживает справедливую позицию Азербайджана. Гости выразили заинтересованность в развитии отношений с Азербайджаном, подчеркнули значение визита с точки зрения определения сфер для потенциального сотрудничества.

На встрече также состоялось обсуждение других вопросов, представляющих взаимный интерес.