Члены албано-удинской христианской религиозной общины посетили Лачин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Члены албано-удинской христианской религиозной общины при организации Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана посетили по случаю Дня национального спасения Лачинский район.

Как сообщает корреспондент Trend, основной целью поездки было посетить древний албанский храм - монастырь Агоглан, находящийся в Лачинском районе, отметить там День национального спасения.

В поездке приняли участие члены албано-удинской христианской религиозной общины и представители прессы.

Следует отметить, что монастырь Агоглан расположен в селе Косалар вблизи города Лачин и является базиликой V-VI веков. Название монастыря Агоглан связано с названием небольшой горной реки, протекающей рядом. За период оккупации Лачинского района в течение 28 лет армяне пытались арменизировать и этот храм, и даже переименовали его. На стенах монастыря они разместили каменные надписи, "указывающие" на то, что историко-религиозный памятник якобы принадлежит армянам. А когда они покинули территорию, то уничтожили установленные в монастыре подсвечники и некоторые исторические материалы.

По словам зампредседателя религиозной общины Рафика Данакари, армяне предпринимали попытки, связанные с изменением религиозной принадлежности храма, и незадолго до оккупации. На стенах храма были размещены надписи на армянском языке, некоторые части храма были изменены.

«Они занимались фальсификациями, пытаясь уничтожить факты, охватывающие древнюю историю. Несмотря на это, история храма и другие признаки еще раз доказывают, что эта церковь – древний албанский храм», - добавил он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)