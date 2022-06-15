На IX Глобальном Бакинском форуме пройдут очень интенсивные дискуссии - Исмаил Серагельдин

БАКУ /Trend/ - Я очень рад находиться в Азербайджане в преддверии IX Глобального Бакинского форума.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин на пресс-конференции с участием гостей IX Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что завтра IX Глобальный Бакинский форум начнет свою работу, и выразил надежду на очень интенсивные обсуждения.

"В рамках форума будет обсужден ряд важных вопросов. Я думаю, что беседы и обсуждения в течение следующих трех дней будут эффективными и принесут свои плоды», - сказал Исмаил Серагельдин.

(Перевод: Фидан Мустафаева)