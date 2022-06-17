Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений

БАКУ /Trend/ - 17 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

Обсуждая текущую ситуацию в регионе, в том числе нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, стороны подчеркнули важность полной реализации трехсторонних заявлений.

В ходе телефонного разговора достигнута договоренность о продолжении переговоров в рамках визита министра иностранных дел России в Азербайджан.