Карабах может стать популярным туристическим направлением - путешественница из США

ЗАНГИЛАН /Trend/ - У Карабаха большой потенциал стать популярным туристическим направлением.

Об этом Trend сказала в субботу путешественница из американского штата Флорида Луиза Ю в ходе визита группы международных путешественников в Карабах.

«Мы находимся в Карабахе уже три дня, и я очень впечатлена пейзажами, природа удивительная, я такого не ожидала. Больше всего меня впечатлила пещера Азых и здешняя действительно выдающаяся природа», - сказала Луиза Ю.

По ее словам, Карабаху определенно потребуется время, чтобы стать туристическим местом, но у него большой потенциал.

«Разработки и инициативы, которые Азербайджан реализует здесь, очень важны. Например, такая концепция, как «умное» село, она была реализована здесь всего за один год. Я бы с удовольствием вернулась сюда снова», - добавила путешественница.

Напомним, что в ходе третьего дня визита на освобожденные территории группа из 24 путешественников и тревел-блогеров из 10 стран мира ознакомилась с «умным» селом Агалы в Зангилане.