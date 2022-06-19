Проведение Глобального Бакинского Форума имеет особое значение - Эмин Гусейнов

ШУША /Trend/ - Проведение Глобального Бакинского Форума имеет особое значение.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахского экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"Сегодня гостей ознакомили с проводимыми работами по восстановлению территорий, разминированию и со сложностями этого процесса, строительными работами, работами в области инфраструктуры, энергетики, телекоммуникаций и т.д", - добавил спецпредставитель Президента Азербайджана.