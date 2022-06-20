В Азербайджане продлен особый карантинный режим, отменен ряд ограничений

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение о продлении особого карантинного режима и снятии некоторых ограничений.

Как сообщает Trend, согласно решению, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 сентября 2022 года.

С 21 июня 2022 года также снимается ряд ограничений в связи с особым карантинным режимом:

- требование на запрет скопления в группах более 10 человек (кроме близких родственников, то есть родителей, бабушек и дедушек, детей, братьев и сестер) в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах;

- требование о размещении на соответствующем портале (icaze.e-gov.az ) информации об организации и проведении праздничных мероприятий, а также о подписании соглашения о совместной ответственности между хозяином торжества и владельцем помещения, где проводится мероприятие.

(Перевод: Нубар Кулузаде)