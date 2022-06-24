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Самолет, отправленный из Азербайджана, привлечен к тушению лесных пожаров – Эрдоган

Политика Материалы 24 июня 2022 22:52
Самолет, отправленный из Азербайджана, привлечен к тушению лесных пожаров – Эрдоган

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БАКУ /Trend/ - Самолет, отправленный из Азербайджана, привлечен к тушению лесных пожаров в Турции.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, правительства Румынии и Израиля также предложили направить самолеты для тушения пожаров.

"Однако сейчас необходимости в этом нет, так как тушение пожаров ведется имеющейся у нас техникой", - сказал он.

Эрдоган отметил, что в настоящее время к тушению пожаров привлечена 61 единица воздушной техники, в том числе 15 самолетов и 46 вертолетов.

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