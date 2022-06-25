Спустя почти 30 лет мне посчастливилось вновь оказаться в родном селе - уроженка Физули

ФИЗУЛИ /Trend/ - Для бывших вынужденных переселенцев является большой радостью побывать на освобождённых от оккупации территориях.

Об этом сказала в субботу Trend уроженка Физули Ганира Гарашева, которая посетила первым автобусным рейсом из Баку освобождённый от оккупации город.

По ее словам, в возрасте 35 лет она была вынуждена покинуть свое родное село Махмудлу.

«В 35 лет я покинула свое родное село и спустя почти 30 лет мне посчастливилось вновь оказаться здесь. Мы посетили святилище Ибе, мечеть Мердинли, родник Гарамамедли, комплекс караван-сарая Гаргабазар и "умное" село Девлетъярлы», - сказала Гарашева.

Отметим, что сегодня Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана был организован первый автобусный рейс из Баку в освобождённый от оккупации Физули.