В азербайджанской армии проведён ряд мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 26 июня – Дня Вооруженных Сил в объединениях, соединениях и специальных учебных заведениях Азербайджанской Армии был проведён ряд мероприятий, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала на мероприятиях минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В воинских частях были проведены занятия по общественно-политической подготовке, «круглые столы», конференции, экскурсии в музеи, экспозиции книг, фотографий и рисунков, состоялись показы документальных и художественных фильмов. Также военнослужащие посетили могилы шехидов, встретились с членами их семей.

На праздничных мероприятиях были представлены концертные программы с участием коллективов военных оркестров, Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, районных учреждений культуры, а также представителей культуры и искусства.