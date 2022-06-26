Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по возрастающей линии - Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по возрастающей линии.

Как передает Trend, об этом сказал министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью АЗЕРТАДЖ.

"В первую очередь этому придает импульс искренние отношения между главами государств двух стран. Наш стратегический союз основан на дружеских и братских отношениях. Политическая и моральная поддержка, оказанная братской Турцией Азербайджану во время Отечественной войны, неоспорима. Как вы знаете, 15 июня 2021 года в Шуше Президенты Азербайджана и Турции подписали Декларацию о стратегическом союзе между двумя братскими странами. Я бы сказал, что эта Декларация имеет исключительную роль в еще большем развитии двусторонних отношений. Вытекающие из декларации мероприятия осуществляются в азербайджанской армии в плановом порядке.

Специалисты инженерно-укрепительных подразделений Вооруженных сил Турции оказывают нам непосредственную помощь в очистке наших освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Так, со стороны турецких инструкторов совместно с личным составом инженерных подразделений проводятся специальные курсы по разминированию и другие курсы, отвечающие международным стандартам. Кстати, должен отметить, что личный состав инженерных подразделений в общей сложности разминировал около 21 тысячи гектаров территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов на наших освобожденных территориях. В ходе расчистки территорий было обнаружено и уничтожено 9464 неразорвавшихся боеприпаса, 6126 противопехотных, 2172 противотанковых мин, а в целом около 18 тысяч боеприпасов", - сказал он.