В воинские объединения НАТО и Турции будут назначены представители азербайджанской армии - Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - В воинские объединения НАТО и Турции будут назначены представители азербайджанской армии.

Как передает Trend, об этом сказал министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью АЗЕРТАДЖ.

"Учитывая потребности азербайджанской армии, исходя из отношений Азербайджан-НАТО и двустороннего сотрудничества, достаточное количество наших молодых людей учатся в военно-учебных заведениях других стран по различным специальностям.

В соответствии с Планом действий Азербайджана и НАТО по совместной подготовке и обучению в учебный план учебных заведений армии Азербайджана добавлен новый предмет под названием "Стратегия и планирование обороны". Определены более выгодные задачи для нашей армии, и в ближайшее время планируется увеличить количество должностей штаба партнерства. В результате этого увеличения представители азербайджанской армии будут назначены на должности штабного офицера по региональному координированию в Отделе военного партнерства Управления военно-гражданских отношений и военного партнерства Командования объединенных сил в нидерландском городе Брунсум и штабного офицера по Концепции оперативных возможностей командования Сухопутных войск в турецком Измире", - сказал он.