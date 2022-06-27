Президент Ильхам Алиев вручил боевое знамя воинской части коммандос в Кяльбаджарском районе (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 26 июня – в День Вооруженных сил Президент Азербайджанской Республики Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в рамках поездки в Кяльбаджарский район принял участие в торжественной церемонии, посвященной вручению боевого знамени воинской части коммандос.

Как сообщает Trend, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поприветствовал личный состав и поздравил военнослужащих с 26 Июня – Днем Вооруженных сил.

В сопровождении военного оркестра личный состав исполнил государственный гимн Азербайджанской Республики. Глава государства выступил на мероприятии.

Затем было зачитано представление Президента Азербайджанской Республики о вручении боевого знамени воинской части коммандос.

Командир воинской части коммандос полковник-лейтенант Фахреддин Джавадов принял боевое знамя у Верховного главнокомандующего и принес присягу. Далее личный состав воинской части коммандос принял перед Победоносным Верховным главнокомандующим “Присягу коммандос”.

Верховный главнокомандующий поздравил личный состав, принявший “Присягу коммандос”. Личный состав под звуки торжественного марша прошел с боевым знаменем перед трибуной.