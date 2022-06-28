Обеспечение обороны и безопасности Карабаха и Восточного Зангезура является приоритетом - комментарий

БАКУ /Trend/ - 26 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Гёйгельский, Кяльбаджарский и Лачинский районы. В рамках визита был заложен фундамент новых предприятий, введен в эксплуатацию ряд объектов. Все это является очередным показателем силы Азербайджана.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов.

Как подчеркнул депутат, глава государства в ходе своего выступления отметил, что эта поездка не случайно приходится на День Вооруженных сил Азербайджана, и встреча с военнослужащими в этот день имеет особое, символическое значение. «В ходе визита Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского комплекса музеев оккупации и Победы, Кяльбаджарского центра цифрового управления, завода по производству воды в Кяльбаджарском районе, ознакомился с ходом других работ по созиданию. Также глава государства заложил фундамент лечебно-оздоровительного комплекса "Истису", который планируется построить на площади 34 гектара. Данный комплекс сможет принимать 300 человек в сутки, а также его создание будет способствовать широкому туристическому потоку. В рамках поездки Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством тоннелей, построенных на территориях со сложным рельефом, которые будут важны как для гражданского населения, так и для военных, а также с точки зрения обороны. Кроме того, глава государства ознакомился с ходом строительства аэропорта в Лачинском районе, имеющего важность для обеспечения удобства поездок в Лачинский и Кяльбаджарский районы и развития этих территорий в качестве туристической зоны. Все это свидетельствует о том, что работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, находятся под непосредственным контролем главы государства. В скором времени Карабах и Восточный Зангезур станут одними из самых благоустроенных и прекрасных регионов Азербайджана», - сказал Мамедов.

Как сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər", политический обозреватель Айдын Гулиев, большинство послевоенных поездок главы азербайджанского государства внутри страны пришлось на районы, освобожденные от оккупации. Это не случайно и является составной частью государственной политики, направленной на восстановление освобожденных районов в оптимальные сроки.

Он отметил, что каждое заявление Президента Азербайджана в этих поездках, ввод в строй каждого нового объекта имеют особый смысл и значение. "Открытие в Кяльбаджаре второй по счету после окончания войны воинской части коммандо само по себе является месседжем. Именно из Кяльбаджара глава государства передал месседж о том, что безопасность и оборона территорий Азербайджана организуются в совершенно новом качестве, и если противник попытается вести себя, как прежде, то столкнется с тяжелыми последствиями своего шага. Еще один важный месседж заключается в том, что Азербайджан занял все благоприятные позиции вдоль границы, будут открываться очередные воинские части коммандо. Эти заявления Президента Азербайджана должны стать серьезным предупреждением для реваншистских сил в Армении», - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что нынешняя поездка главы государства в Карабах и Восточный Зангезур продемонстрировала, что вопросам обороны и безопасности этих территорий уделяется особое внимание, и для постоянного укрепления Вооруженных сил Азербайджана имеются все необходимые ресурсы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)