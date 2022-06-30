Президент Азербайджана: Парламентская сеть Движения неприсоединения внесет вклад в развитие межпарламентских связей

БАКУ /Trend/ - Парламентская сеть Движения неприсоединения внесет важный вклад не только в укрепление солидарности между нашими странами, но и в развитие межпарламентских связей.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 30 июня во время выступления на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

«Мы хотим, чтобы наш голос был услышан на глобальном уровне. Парламентская сеть Движения неприсоединения — не единственная инициатива, которую мы выдвинули. Другой инициативой является Молодежная сеть. В следующем месяце в Баку состоится еще одно важное мероприятие. Заседание Молодежной сети пройдет в Баку», - отметил глава государства.