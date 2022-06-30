Председательство в Движении неприсоединения свидетельствует об авторитете Азербайджана - Асаф Гаджиев

БАКУ /Trend/ - В состав Движения неприсоединения входит большое число стран, и поэтому эта организация имеет большое значение.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев.

Он напомнил, что Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения уже на протяжении трех лет, что свидетельствует о его авторитете.

«По вопросу председательства должно быть единогласное решение. Решение большого числа стран о председательстве Азербайджана свидетельствует о его авторитете. Азербайджан богат энергоресурсами, но самый ценный его ресурс - это люди. Азербайджан сегодня очень важен для Европы, потому что он является одной из стран, обеспечивающих ее энергетическую безопасность. Учитывая все это, вполне естественно, что сегодняшнее заседание проходит в Азербайджане», - сказал Гаджиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)