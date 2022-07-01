Определен порядок использования названия города Шуша (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О культурной столице Азербайджана – городе Шуша".

Согласно документу, в закон "О культурной столице Азербайджана – городе Шуша" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2021, №6 (книга I), статья 562) вносятся следующие изменения:

1. Добавить статью 3-1 следующего содержания:

Статья 3-1. Использование названия города Шуша

3-1.1. В связи с обстоятельствами, предусмотренными в статье 3-1.2 настоящего закона, Государственный заповедник города Шуша имеет исключительное право использовать свое название и официальное название "Шуша".

3-1.2. Использование слова "Шуша" (словосочетаний со словом "Шуша") допускается только с согласия органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, за исключением случаев, определенных законодательством Азербайджанской Республики и органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти:

3-1.2.1. в наименованиях юридических лиц, в том числе субъектов медиа;

3-1.2.2. в названиях наград и премий;

3-1.2.3. в названиях местных, национальных или международных мероприятий, в том числе спортивных и иных соревнований, концертов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров;

3-1.2.4. в коммерческих и рекламных целях;

3-1.2.5. на товарных знаках и географических указателях;

2. Из первого предложения статьи 7.5 исключить слово "археологический".

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Глава государства также подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша" от 13 мая 2022 года № 527-VIQD и указ Президента Азербайджанской Республики "О применении Закона Азербайджанской Республики "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша" от 31 мая 2021 года № 338 - VIQ" от 22 июня 2021 года № 1374.

В связи с вступлением в силу закона от 13 мая 2022 года №527 - VIGD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша" принимается решение в целях обеспечения применения данного закона определить, что:

- полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные в обоих случаях статьей 3-1.2 Закона "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша", осуществляет Президент Азербайджанской Республики;

- в первом случае в статье 3-1.2 данного закона под "органом (учреждением)" подразумевается Президент Азербайджана;

- во втором случае в статье 3-1.2 данного закона под "органом (учреждением)" подразумевается Управление государственного заповедника города Шуша.

- внести в указ Президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2021 года №1374 "О применении закона Азербайджанской Республики №338-VIG от 31 мая 2021 года "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша" следующие изменения:

- в пункте 1.1 после слов "2.2" дополнить словами "3-1.2 (в обоих случаях)";

- пункт 1.2 после слова "Закон" дополнить словами "3-1.2 (в первом случае)";

- в пункте 1.4 после слов "1.2" дополнить словами "3-1.2 (во втором случае)";

- Кабинету министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики от 13 мая 2022 года № 527 – VIGD "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша".

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Отметим, что Президент Ильхам Алиев также утвердил закон "О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики", законы Азербайджанской Республики "О предпринимательской деятельности", "Об охране памятников истории и культуры", "О физической культуре и спорте", "О культуре" и "О рекламе" в связи с законом "О культурной столице Азербайджана – городе Шуша".