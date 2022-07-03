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Странам Тюркского мира стоит расширить взаимные авиаперевозки - мнение

Политика Материалы 3 июля 2022 15:43
Странам Тюркского мира стоит расширить взаимные авиаперевозки - мнение

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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ШУША /Trend/ - Странам Тюркского мира необходимо расширить взаимные направления пассажирских авиаперевозок.

Об этом сказал директор института прикладных этнополитических исследований Казахстана Талгат Калиев на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша, передает Trend.

"Нам нужно расширить авиасообщение и установить более выгодные тарифы для развития туризма в тюркском мире", - сказал он.

Он также предложил формировать программы обмена кадрами, в частности, в сфере СМИ для интеграции тюркских стран.

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