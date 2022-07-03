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Отношения Турции и Азербайджана вышли на еще более качественный уровень - турецкий эксперт

Политика Материалы 3 июля 2022 16:46
Отношения Турции и Азербайджана вышли на еще более качественный уровень - турецкий эксперт

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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ШУША /Trend/ - Отношения Турции и Азербайджана вышли на еще более качественный уровень.

Об этом сказал директор центра стратегических исследований министерства иностранных дел Турции Уфук Улуташ на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша, передает Trend.

"Не удивительно, что мы сегодня собрались в Шуше, ведь именно здесь была подписана декларация, обозначавшая более высокий уровень между нашими братскими странами", - сказал Улуташ.

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