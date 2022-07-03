Отношения Турции и Азербайджана вышли на еще более качественный уровень - турецкий эксперт

ШУША /Trend/ - Отношения Турции и Азербайджана вышли на еще более качественный уровень.

Об этом сказал директор центра стратегических исследований министерства иностранных дел Турции Уфук Улуташ на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша, передает Trend.

"Не удивительно, что мы сегодня собрались в Шуше, ведь именно здесь была подписана декларация, обозначавшая более высокий уровень между нашими братскими странами", - сказал Улуташ.