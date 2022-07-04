Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении

БАКУ /Trend/ - В ночь на 4 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района на государственной границе подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений, говорится в сообщении минобороны.