Премьер Пакистана направил письмо азербайджанскому коллеге

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ответил на поздравительное письмо своего азербайджанского коллеги Али Асадова по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, Шариф в своем послании с удовлетворением отмечает, что с расширением сотрудничества в сферах безопасности, политики и экономики братские отношения между двумя странами переросли в прочное и многоплановое партнерство.

В письме также подчеркивается, что Пакистан всегда поддерживал Азербайджан в карабахском вопросе.

Пакистан полон решимости углубить и расширить сотрудничество с Азербайджаном в интересах народов двух стран, отмечает автор письма.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)