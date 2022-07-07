Постконфликтный период открывает новые возможности как для Азербайджана, так и для всего региона - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В 2020 году под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева наши земли были освобождены от оккупации. Мы счастливы, что стали свидетелями этих событий.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Джейхун Байрамов на церемонии открытия Недели дипломатии "Мир и созидательные усилия Азербайджана на постконфликтном этапе" в Университете ADA.

По его словам, постконфликтный период открывает новые возможности как для Азербайджана, так и для всего региона.

«Азербайджан после конфликта выдвинул мирную повестку и предложил Армении работать над мирным договором. Азербайджан предпринял практические шаги в этом направлении и в то же время создал широкие возможности для развития региона, предложив определить границы и открыть транспортные коммуникации», - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)