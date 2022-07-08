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В Милли Меджлисе создана рабочая группа по межпарламентским связям еще с одной страной

Политика Материалы 8 июля 2022 12:15
В Милли Меджлисе создана рабочая группа по межпарламентским связям еще с одной страной

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) создана рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Алжир.

Как сообщает Trend, на заседании парламента восьмого июля внесены изменения в закон "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Депутату Махиру Аббасзаде было предложено возглавить рабочую группу по межпарламентским связям с Алжиром.

После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.

Таким образом, число рабочих групп по межпарламентским связям в Милли Меджлисе достигло 84.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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