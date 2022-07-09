Джейхун Байрамов: Верю, что мы одержим победу в деле установления мира так же, как победили в войне

БАКУ /Trend/ - Верю, что мы одержим победу в деле установления мира так же, как победили в войне.

Как сообщает Trend, об этом заявил в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совещании руководителей дипломатических представительств Азербайджана, проходящем в Шуше.

По его словам, в скором времени можно будет увидеть результаты этой деятельности.

Министр также отметил, что в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил нарушенное международное право.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)