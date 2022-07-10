Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии нового военного госпиталя на территории Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева осуществляются реформы в области армейского строительства, направленные на улучшение служебных и социально-бытовых условий личного состава, охраны здоровья, еще более усиливается материально-техническое обеспечение армии, строится отвечающая современным стандартам военная инфраструктура.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового военного госпиталя на территории Ходжавендского района.

Было доложено, что военный госпиталь на 250 коек занимает площадь около 4 гектаров. Здесь построены здание штаба, одноэтажный корпус патологоанатомии, кислородные и трансформаторные помещения для бесперебойного снабжения кислородом, предусмотрены резервуар для водоснабжения, продовольственные и вещевые склады, солдатская столовая, банно-прачечный комплекс, котельная, автопарк и контрольно-пропускной пункт. На территории проведены работы по озеленению, благоустройству, уложен асфальт.

Было отмечено, что в военном госпитале имеется трехэтажный лечебно-диагностический корпус. В корпусе созданы банк крови, лаборатории, лечебные палаты, операционные, реанимационная на шесть человек, хирургические и операционные блоки, склад медицинских принадлежностей, приемное отделение, залы приема пищи для проходящих лечение, аптека, отделения и кабинеты стоматологии, офтальмологии, промывки и дезинфекции, отоларингологии, рентгеновской и компьютерной томографии, эндоскопии и дерматологии.

Было отмечено, что в палатах, оснащенных современным оборудованием, производимых в развитых странах мира, имеются все условия для оказания медицинского обслуживания военнослужащим и их лечения на высоком уровне.

Госпиталь оснащен установкой биологической очистки, системой UPS для бесперебойного обеспечения хирургических операций, резервной генераторной установкой, системами водоснабжения, отопления и другими коммуникационными системами. В целях эвакуации для последующего оказания неотложной медицинской помощи на территории госпиталя построена вертолетная площадка.

Ознакомившись с условиями, созданными в военном госпитале, министр обороны встретился с военнослужащими, проходящими здесь лечение, и медицинским персоналом, поздравил их со священным праздником Гурбан байрамы. Состоялась церемония заклания жертвенных животных, личному составу были вручены праздничные гостинцы.

Затем генерал-полковник З.Гасанов принял участие в церемонии открытия новых жилых зданий для медицинского персонала и членов их семей на территории военного госпиталя.

Министру обороны было доложено, что новые двухэтажные здания, состоящие из двух- и трехкомнатных квартир, оснащены коммуникационными линиями и централизованной системой отопления. В квартирах, полностью отремонтированных по современным стандартам, установлена мебель и необходимое оборудование. На территории построены подстанция, водохранилище, вокруг зданий уложен асфальт. Во дворе огороженного жилого комплекса проведены работы по озеленению и благоустройству, созданы необходимые условия для отдыха жильцов.

В заключение министр обороны дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению бытовых условий личного состава, охране здоровья и более эффективной организации медицинской службы.