Азербайджан и ЕС строят отношения на принципах взаимной выгоды и равноправного партнерства - Мнение

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) строятся на принципах равноправного партнерства и взаимной выгоды, общих интересов. Развитие сотрудничества с ЕС в самых различных сферах на протяжении многих лет входит в число приоритетов внешней политики нашей страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал политический эксперт Эльчин Мирзабейли.

По его словам, отношения Азербайджана и ЕС базируются на фундаментальных нормах и принципах международного права, таких как территориальная целостность, суверенитет, независимость и неприкосновенность границ.

"Неслучайно указанные принципы были заложены в качестве основных направлений, регулирующих двусторонние отношения, в документе "Приоритеты партнерства ЕС-Азербайджан", подписанном в Брюсселе в 2018 году и продленном в 2021 году по взаимному согласию сторон до 2024 года.

Как известно, на протяжении нескольких лет ведется работа над новым двусторонним соглашением, которое будет регулировать долгосрочные и многоплановые отношения между Азербайджаном и ЕС. Официальные заявления, сделанные в связи с согласованием значительной части приоритетных направлений, которые будут включены в соглашение, позволяют предположить, что этот процесс в скором времени завершится и начнется новый этап взаимоотношений. Как известно, Европейский союз является основным торговым и экспортным партнером Азербайджана. В 2021 году товарооборот между Азербайджаном и ЕС превысил 15 миллиардов долларов. Как свидетельствуют итоги опроса, проведенного при финансовой поддержке Европейского союза, 80 процентов компаний из стран ЕС, представленных в нашей стране, выразили намерение выбрать Азербайджан для экономической деятельности, а 53 процента заявили о намерении расширить бизнес в нашей стране. В 2021 году азербайджанский экспорт в страны ЕС составил 6,8 миллиарда долларов. В том же году до 70 процентов экспорта азербайджанской нефти пришлось на страны Евросоюза. В прошлом году по газопроводу ТАР в Европу было экспортировано 8,2 миллиарда кубометров природного газа, а в январе - июне 2022 года - 5,4 миллиарда кубометров", - сказал Мирзабейли.

Помимо традиционных энергоресурсов, одной из обсуждаемых между Азербайджаном и ЕС тем является экспорт "зеленой" электроэнергии из нашей страны в Европу, отметил политический эксперт.

"Проекты, реализуемые в нашей стране в этом направлении, дают основание говорить о том, что Азербайджан станет одним из ключевых партнеров Европейского союза в сфере "зеленой энергии". Подписание "Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере" в рамках визита в Баку Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен позволяет говорить о том, что сотрудничество сторон в энергетической сфере будет расширяться и охватывать новые направления.

В то же время считаю важным особо отметить наличие в меморандуме о взаимопонимании обязательств сторон по уважению и поддержке территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ, независимости и суверенитета друг друга. Этот фактор еще раз подтверждает, что перечисленные принципы чрезвычайно важны для Азербайджана», - сказал Мирзабейли.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)