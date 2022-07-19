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Франция приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Политика Материалы 19 июля 2022 16:01
Франция приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении

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БАКУ /Trend/ - 17 июля в столице Грузии Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Франция, которая полна решимости работать для устойчивого мира на Южном Кавказе, поддерживает эту встречу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении посольства Франции в Азербайджане.

"Франция еще раз заявляет о своей приверженности продолжению прямого диалога между Азербайджаном и Арменией с тем, чтобы эти страны создали благоприятные условия для нормализации своих отношений", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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