Между Азербайджаном и Турцией подписан еще один меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр по делам семьи и социальных услуг Турции Дерья Янык и члены сопровождающей ее делегации, находящиеся с визитом в Азербайджане, ознакомились с деятельностью Центра DOST.

Как сообщили Trend в министерстве труда и соцзащиты населения, гости были ознакомлены с Центром DOST №1, им была предоставлена подробная информация о процессе обслуживания.

Было отмечено, что в центрах DOST гражданам предоставляются 154 вида услуг в сфере труда и занятости, социального и пенсионного обеспечения, назначения инвалидности и др.

Услугами пяти центров DOST за полгода воспользовались 313 тысяч человек, а за все время их функционирования - 500 тысяч человек.

Гости были проинформированы о том, что до 2025 года деятельность центров DOST охватит всю территорию Азербайджана.

Затем был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством по делам семьи и социальных услуг Турции.

Целью документа является разработка проектов по обеспечению социального благосостояния инвалидов и пожилых людей, детей и женщин, ветеранов войны и семей шехидов, обмен знаниями, опытом, совершенствование услуг.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)