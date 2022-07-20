Джейхун Байрамов обсудил с латвийским коллегой партнерство Азербайджана и ЕС

БАКУ /Trend/ - 20 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, собеседники обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами, представляющие взаимный интерес.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам партнерства Азербайджана и ЕС.

Кроме того, министры обсудили текущую региональную ситуацию и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)