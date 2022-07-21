Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию СМИ - Эмилио Креспо

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию СМИ.

Об этом сказал в четверг Trend директор по международным связям испанского новостного агентства EFE Noticias Эмилио Креспо на полях конференции в Баку на тему «Углубление реформ в СМИ: к новым целям», организованной Агентством развития медиа.

«Один из участников конференции отметил, что пресса очень важна для подтверждения национальной идентичности и является зеркалом национального сообщества. Сегодняшнее мероприятие важно с точки зрения развития отношений между медиа-структурами и правительством», - сказал Креспо.

Он отметил, что правительство Азербайджана предпринимает важные шаги в плане оказания поддержки журналистам, и сегодняшняя конференция является тому подтверждением.