Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым один на один (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 21 июля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Болгария Кирилом Петковым один на один.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Кирила Петкова.

Затем было сделано официальное фото.

Приветствуя гостя, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

-Господин премьер-министр, добро пожаловать. Благодарю за визит.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю за возможность личной встречи. Мы неоднократно говорили по телефону для обсуждения очень важных вопросов, касающихся двусторонних отношений. Рад, что сегодня Вы находитесь с визитом в нашей стране. Таким образом, у нас больше возможностей и времени для обмена мнениями о развитии нашего сотрудничества.

Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Относительно недавно мы подписали соответствующую Декларацию. Словом, это – сотрудничество чрезвычайно высокого уровня. Конечно, стратегическое сотрудничество охватывает многие сферы, в том числе энергетическую безопасность. Эта тема в настоящее время является одной из наиболее приоритетных в глобальной повестке дня. Сегодня будут обсуждены эти и другие вопросы. Рад, что мы наладили взаимодействие в энергетической сфере. В Болгарию уже пролегает прямая линия по Южному газовому коридору. Естественно, это – долгосрочное сотрудничество, которое будет иметь в дальнейшем большой потенциал. Однако есть не только энергетический сектор, но и другие сферы, в том числе такие, как торговля, инвестиции, создание совместных предприятий, туризм.

Есть много сфер для обсуждения между друзьями. Наши страны – дружественные. Убежден, что в будущем эта дружба станет крепче. Еще раз добро пожаловать.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сказал:

-Спасибо, Президент Алиев. Прежде всего, хочу выразить признательность за то, что в течение последних шести месяцев, в период, когда возникала необходимость, мы видели, что Вы – настоящий друг. Такой и должна быть дружба. Я также в полной мере осознаю, что дружба между двумя странами имеет большую историю и охватывает многие сферы. С большим удовлетворением узнал, что мы можем обсудить другие вопросы, не касающиеся энергетического сектора, - технологии, информационные технологии, сельское хозяйство, строительство.

Работа, проделанная Вами в последние годы, произвела на меня большое впечатление. Вам удалось построить три международных аэропорта и стать хабом между Востоком и Западом.

Болгария является членом Европейского Союза. Вы можете рассчитывать на Болгарию не только в двустороннем порядке, но и как на члена Европейского Союза. Мы также являемся членами Совета Европейского Союза. Таким образом, считаю, что если будем вместе, то горизонты будут видеться очень широкими и перспективными.

Президент Ильхам Алиев: Да, большое спасибо.