Шуша стала платформой для проведения международных мероприятий по решению глобальных вопросов - Рауф Арифоглу

ШУША /Trend/ - Шуша стала платформой для проведения международных мероприятий по решению глобальных вопросов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор медиа-холдинга "Ени Мусават" Рауф Арифоглу на первом Международном медиа-форуме на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации», организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

«Проект о Шуше занял в конкурсе Агентства развития медиа первое место. Этот проект готовился на протяжении четырех дней на основе лучших репортажей о Шуше. Мы о Шуше писали сотни материалов, наши журналисты принимали участие и в освобождении территорий страны. Азербайджан освободил свои территории, ведущие страны мира приняли этот факт и сегодня наша Шуша стала платформой для проведения международных мероприятий по решению глобальных вопросов», - сказал он.