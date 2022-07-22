Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде награжден орденом «Дружба» Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде награжден орденом «Дружба» Грузии.

Как сообщает Trend, орден был вручен Аллахшукюру Пашазаде 22 июля в резиденции Патриарха Грузии.

Было отмечено, что председатель УМК был удостоен специальной награды Православной церкви Грузии по случаю 40-летия деятельности в качестве шейх-уль-ислама, а также за особый вклад в укрепление связей между грузинским и азербайджанским народами.

Патриарх Илия II поздравил Аллахшукюра Пашазаде, особо отметил его деятельность на посту шейх-уль-ислама, а также заслуги в развитии дружественных отношений между двумя народами, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

А.Пашазаде выразил признательность Илие II и Грузинской православной церкви за награждение орденом «Дружба».

А.Пашазаде пригласил Илию II посетить Азербайджан, в том числе освобожденные от оккупации земли.

В церемонии приняли участие епископ Грузинской православной церкви митрополит Шио, представители духовенства, посол Азербайджана в этой стране Фаиг Гулиев, члены делегации, сопровождавшие председателя УМК.