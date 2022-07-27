Помощь в один клик – теперь реальность

В рамках сотрудничества фонда «Nargis» и Wish.az, первой в Азербайджане автоматизированной краудфандинговой платформы, созданной в 2020 году, отныне любой желающий может размещать проекты, ориентированные на благотворительность, и поддерживать их одним щелчком мыши в разделе «Благотворительность» на сайте www.nargisfund.com. Благодаря данному нововведению, примененному на официальном сайте Фонда при поддержке Платформы, процесс пожертвования станет проще, прозрачнее, а главное, надежнее как для дарителя, так и для получателя.

Проект представляет собой размещенное на сайте объявление, отражающее причину и цель сбора средств. Всем, кто хочет разместить на сайте благотворительный проект, необходимо зарегистрироваться на сайте www.nargisfund.com и заполнить специальные поля. Каждое объявление, размещенное на сайте, проверяется сотрудниками Фонда «Nargis», а затем утверждается. Собранные пожертвования переводятся непосредственно на карточный счет лица, разместившего объявление через epoint.az. Каждый, кто заходит на сайт, может проследить за тем, какая часть требуемой суммы для того или иного проекта уже собрана.

На сегодняшний день на сайте www.nargisfund.com уже размещено два благотворительных проекта. Поддержать Мирмухаммеда Ахадова, страдающего бета-талассемией, и Амина Мусазаде, больного острым лейкозом, воможно в один клик из любой точки мира.

Данная система была разработана и внедрена компанией «Global Innovations», которая работает в сфере разработки и предоставления технологических решений в Азербайджане. Глава компании Зейнал Керимзаде уверен, что данное нововведение будет эффективным и очень полезным для народа Азербайджана: «Основная причина создания такой платформы - это обеление процесса сбора средств на нужды людей и полная автоматизация механизма сбора и выплаты денег. Также ввиду того, что банковские карты в открытом виде пересылались в социальных сетях и мессенджерах, что небезопасно, мы поставили перед собой цель обезопасить карточные данные людей, занимающихся сбором средств. Совместно с фондом «Nargis», мы решили адаптировать свой отлаженный механизм в их поставленную систему благотворительности и таким образом помочь еще большей аудитории людей собрать средства на свои нужды.»

Размещайте свои благотворительные объявления на сайте благотворительного фонда «Nargis» и поддерживайте остальных - это просто, бесплатно и безопасно. Берегите себя и свои данные.