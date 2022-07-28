Внесены изменения в состав совместных межправительственных комиссий Азербайджана с тремя странами

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №2236 Президента Азербайджана от 20 июня 2007 года «О составе совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном в экономической и гуманитарной сферах от Азербайджанской Республики».

Данным распоряжением в части 1 распоряжения № 2236 Президента Азербайджана от 20 июня 2007 года «О составе совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном в экономической и гуманитарной сферах от Азербайджанской Республики» слова «первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики» заменяются словами «министр экономики Азербайджанской Республики» и из этой части исключаются слова «заместитель министра экономики Азербайджанской Республики».

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить туркменской стороне соответствующее уведомление об изменениях, внесенных в части 1 распоряжения в состав Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №2833 Президента Азербайджана от 22 мая 2008 года «О составе совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой в экономической и гуманитарной сферах от Азербайджанской Республики».

Данным распоряжением в части 1 распоряжения № 2833 Президента Азербайджана от 22 мая 2008 года «О составе совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой в экономической и гуманитарной сферах от Азербайджанской Республики» слова «первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики» заменяются словами «Али Ахмедов - заместитель премьер–министра Азербайджанской Республики».

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить кыргызстанской стороне соответствующее уведомление об изменениях, внесенных в части 1 распоряжения в состав Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №1737 Президента Азербайджана от 16 октября 2006 года «Об утверждении нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь от Азербайджанской Республики».

Данным распоряжением в части 1 распоряжения №1737 Президента Азербайджанской Республики от 16 октября 2006 года «Об утверждении нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь от Азербайджанской Республики» слова «первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики» заменяются словами «Али Ахмедов - заместитель премьер–министра Азербайджанской Республики».

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить белорусской стороне соответствующее уведомление об изменении, внесенном в части 1 распоряжения в состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.