Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О Счетной палате»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон «О Счетной палате».

Согласно документу, в закон «О Счетной палате» вносятся следующие изменения:

- Статьи 34.1, 34.2 и 34.3 даются в следующей редакции:

«34.1. Председатель Счетной палаты получает ежемесячный должностной оклад в размере 3 150 манатов.

34.2. Заместитель председателя Счетной палаты получает ежемесячный должностной оклад в размере 2 800 манатов.

34.3. Аудиторы Счетной палаты получают ежемесячный должностной оклад в размере 2 625 манатов».

- В статье 34.4 слова «должностной ежемесячный оклад» заменяются словами «двукратный ежемесячный должностной оклад».

- Аннулируется статья 35.2.

Закон вступает в силу с 1 июля 2022 года.