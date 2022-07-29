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Азербайджан занимает важную позицию на нефтегазовом рынке – Хафиз Пашаев

Политика Материалы 29 июля 2022 17:39 (UTC +04:00)
Азербайджан занимает важную позицию на нефтегазовом рынке – Хафиз Пашаев

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан занимает важную позицию на нефтегазовом рынке, и начало этому было положено с подписанием "Контракта века" в 1994 году.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу ректор Университета ADA, посол Хафиз Пашаев на церемонии закрытия 16-й Бакинской летней энергетической школы.

Он отметил, что прикаспийские государства могут работать над совместными энергетическими проектами.

Отметим, что 16-я Бакинская летняя энергетическая школа прошла с 16 по 29 июля при поддержке Института развития и дипломатии Университета ADA и в партнерстве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), компаниями bp Azerbaijan, Kolin, Masdar и TotalEnergies.

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