Завершился визит молодежи стран Движения неприсоединения в Шушу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 июля Молодежный саммит Движения неприсоединения продолжил свою работу в Шуше.

Как сообщает Trend, по окончании заседания молодежь из более 60 стран- членов Движения неприсоединения ознакомилась на центральной площади города Шуша с расстрелянными бюстами известных личностей Азербайджана - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли

Участникам саммита было рассказано, что во время оккупации армяне хотели переплавить эти бюсты, вывезя их в Армению. Было отмечено, что по инициативе великого лидера Гейдара Алиева они были выкуплены и привезены в Азербайджан, где хранились во дворе Музея искусств в Баку. После освобождения от оккупации города Шуша бюсты известных личностей были возвращены на свои прежние места.

Затем участники саммита посетили Джыдыр-дюзю, мавзолей Моллы Панаха Вагифа и Шушинскую крепость. Они были проинформированы о Джыдыр-дюзю, которая во все времена была излюбленным местом посещения шушинцев и гостей города. Также участникам саммита была предоставлена информация о мавзолее Моллы Панаха Вагифа. Было отмечено, что мавзолей, как и все другие исторические памятники, подвергся армянскому вандализму. Мавзолей Моллы Панаха Вагифа был полностью восстановлен Фондом Гейдара Алиева и его второе открытие состоялось в августе 2021 года. Визит в Шушу завершился осмотром городских крепостных стен. Гости были проинформированы о Шушинской крепости.

На этом визит участников Молодежного саммита Движения неприсоединения в Шушу завершился.

(Перевод: Фидан Мустафаева)