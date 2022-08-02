Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид

БАКУ /Trend/ - 1 августа 2022 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Cтороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии процесса постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, реализации трехсторонних деклараций, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также о двусторонних встречах лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Министр Джейхун Байрамов довел до сведения другой стороны позицию Азербайджана относительно необходимости обеспечения мира и прогресса в регионе, в том числе обеспечения транспорта и коммуникаций, делимитации границы двух государств, необходимости начать работу над будущим мирным договором.

Министр отметил важность полного выполнения обязательств сторон. В связи с этим, вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, вооруженные силы Армении не были полностью выведены с территории Азербайджана и это нарушение обязательств должно считаться недопустимым.

В ходе телефонного разговора были обсуждены следующие шаги в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной повестки дня, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.